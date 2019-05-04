В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку в ходе аварии

В субботу, 4 мая, во Флориде, США, самолет с пассажирами упал в реку в ходе аварии. Соответствующую информацию предоставил мэр Джексонвилла Ленни Керри, отметив, что происшествие случилось на мелководье.

Шериф города уточнил, что речь идет о коммерческом самолете, который оказался в реке, однако в воду не погрузился. Подчеркивается, что все пассажиры и члены экипажа живы.

Телеканал WJXT распространил кадры, на которых можно увидеть людей в спасательных жилетах, выстроившихся на крыле самолета.