Путин и Трамп впервые за долгое время провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 мая, впервые за долгое время провели телефонные переговоры. В ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

В администрации президента сообщили, что в ходе разговора обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об основных итогах встречи с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Российский лидер подчеркнул, что добросовестное выполнение КНДР своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею. Оба президента отмеили важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

В ходе беседы "затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов". Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Путин и Трамп беседовали более часа, - передает CNBC. По словам Сандерс, лидеры двух стран обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая, - передает "Интерфакс".

Напомним, Владимир Путин 25 апреля провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заявлял о готовности обсудить с американским руководством свои переговоры с главой КНДР.

Ранее Путин и Трамп коротко лично побеседовали на саммите G20 в Буэнос-Айресе.