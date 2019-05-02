Вассерман раскрыл предполагаемую дальнейшую судьбу народных республик Донбасса

Российский политический консультант Анатолий Вассерман раскрыл возможную дальнейшую судьбу Донецкой и Луганской народных республик. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

Как полагает Вассерман, ставший собеседником интернет-издания «Украина.ру», в будущем «вероятнее всего, сохранится нынешнее состояние этих республик, когда экономически они уже достаточно тесно связаны с РФ». Экономическая интеграция ДНР и ЛНР с Россией «уже в значительной степени достигнута», добавил политический консультант.

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и киевскими военными. Ранее сегодня сообщалось, что снайпер ополчения уничтожил солдата «Королевской бригады» Вооруженных сил Украины в районе Марьинки.