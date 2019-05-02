Пять вероятных свидетельств приближения Третьей мировой войны озвучили в сети
2 мая 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Перечислены пять признаков, которые могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в российской блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что сегодняшняя ситуация в мире напоминает ту, что наблюдалась перед предыдущими двумя глобальными конфликтами. Как отмечается в процитированном материале, «верными признаками» близости новой войны являются:
1. утрата авторитета международными организациями, которые призваны обеспечивать мир на Земле;
2. формирование военных блоков;
3. гонка вооружений;
4. локальные конфликты;
5. кризисные явления в мировой экономике и передел сфер влияния.
Ранее в четверг сообщалось, что журналист Владимир Скачко рассказал о срыве Москвой планов западных государств по развязыванию войны между Украиной и Россией.