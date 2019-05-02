Пять вероятных свидетельств приближения Третьей мировой войны озвучили в сети

Перечислены пять признаков, которые могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в российской блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что сегодняшняя ситуация в мире напоминает ту, что наблюдалась перед предыдущими двумя глобальными конфликтами. Как отмечается в процитированном материале, «верными признаками» близости новой войны являются:

1. утрата авторитета международными организациями, которые призваны обеспечивать мир на Земле;

2. формирование военных блоков;

3. гонка вооружений;

4. локальные конфликты;

5. кризисные явления в мировой экономике и передел сфер влияния.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Владимир Скачко рассказал о срыве Москвой планов западных государств по развязыванию войны между Украиной и Россией.