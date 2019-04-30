Армия Венесуэлы остаётся верна законному правителю

Министр обороны Владимир Падрино заявил, что вооружённые силы Венесуэлы продолжают поддерживать легитимную власть в стране. По его словам, военные отвергают любые призывы к восстанию.

Власти Венесуэлы заявили, что в стране начался путч

"...армия твердо поддерживает конституцию и законную власть. Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам", - сообщил глава ведомства в Twitter.

Падрино отметил, что "псевдополитические лидеры", которые встали во главе оппозиционного движения использовали военных и полицию, чтобы создать атмосферу паники и террора. Глава министерства добавил, что армия не допустит "распространения насилия в стране" и будет до последнего стоять на защите порядка и мира в Республике.