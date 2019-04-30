Тимошенко призвала к немедленной отставке министра, назвавшего жителей ДНР и ЛНР «мерзостью»

Лидер партии «Батькивщина», бывший кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Украины Андрея Реву, который назвал жителей Донбасса «мерзостью».

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Тимошенко призвала Реву официально принести извинения украинскому народу. Политик подчеркнула, что если Киев хочет «вернуть Донбасс», нужно думать о живущих там людях. В посте Тимошенко в Facebook говорится: «На днях министр социальной политики Рева в интервью Би-би-си назвал жителей так называемых ЛДНР «мерзостью», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли... Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности».