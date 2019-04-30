Тимошенко призвала к немедленной отставке министра, назвавшего жителей ДНР и ЛНР «мерзостью»
30 апреля 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии «Батькивщина», бывший кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Украины Андрея Реву, который назвал жителей Донбасса «мерзостью».
Тимошенко призвала Реву официально принести извинения украинскому народу. Политик подчеркнула, что если Киев хочет «вернуть Донбасс», нужно думать о живущих там людях. В посте Тимошенко в Facebook говорится: «На днях министр социальной политики Рева в интервью Би-би-си назвал жителей так называемых ЛДНР «мерзостью», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли... Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности».