Корь совсем рядом: эпидемия может охватить всю Прибалтику

На сегодняшний день в Европе зарегистрированы отдельные вспышки такого коварного заболевания, как корь. Пожалуй, самым опасным регионом является Литва, где уже заболели 540 человек. Латвийские врачи взволнованны: если и так дальше пойдет, то инфекционное заболевание может «перекинуться» на соседа. Возникнет ли эпидемия в Латвии? Как можно обезопасить? На эти и другие вопросы отвечает вице-президент Общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

- Г-н Плявиньш, действительно ли участились вспышки кори в Литве?

- Не только в Литве. Я могу сказать, что корь уже шагает по Европе. Вспышки этого инфекционного заболевания начались еще в прошлом году. В Европейском регионе было зарегистрировано более 80 тысяч больных. Но самое большое количество больных корью пришлось на Литву. Я могу сказать, что наш ближайший сосед входит в группу риска.

- Но почему и как возникла эта вспышка у ближайшего соседа?

- Одна из причин – отсутствие вакцинации. И это серьезно. Самые опасные зоны кори – там, где халатно относятся к вакцинации. Обычно считают, что взрослые люди не могут заболеть корью. И это в корне глупо! Кто входит в зону риска? Исключительно те люди, которые не были привиты, но имели контакт с больным человеком. А корь имеет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Например, больной человек чихнул, а здоровый, но без прививки человек заболел.

- Г-н Плявиньш, а в Латвии уже есть зарегистрированные случаи кори?

- Есть. Но их не так много. В Латвии ситуация пока спокойная. В прошлом году было 26 случаев кори, а в этом году только два человека. Но и в Литве, в прошлом году, было только 30 случаев. В Латвии уровень иммунизации в сравнении с Литвой – выше.

- Доктор, как проявляет себя корь?

- Прежде всего надо понять, что источником инфекции является больной человек. Я уже говорил, что эта инфекция передается воздушно-капельным путем. Коварно то, что инкубационный период длится около от 1до 2 недель. Признаки такие: человек становится вялым, возникают головные боли, насморк, сухой кашель, глаза «слезятся», и, конечно, поднимается высокая температура. Она может доходить до 39градусов. Поймите, пока не выступила сыпь, то человек может принять корь за ОРВИ. Бывали такие случаи. И только через пару дней развивается типичное заболевание кори – сыпь.

- И как происходит лечение?

- Прежде всего следует обратиться к врачу! Самолечением заниматься просто глупо и опасно. Опасно для себя и окружающих. Только специалист может поставить точный диагноз и назначить лечение. Если это не особо тяжелый случай, то лечиться можно на дому. Больному нужен полный покой, антигистаминные препараты, полоскание рта раствором соды (так как есть сыпь в полости рта). Но если случай тяжелый, например, у больного проблемы с сердечно-сосудистой системой, хронические заболевания, то стационара точно не избежать. Повторяю, что точный диагноз может поставить врач.

- Существует ли профилактика против кори?

- Существует! Вакцинация! Она обеспечивает длительный иммунитет.

- В этом году в какой из стран Прибалтики были зафиксированы первые случаи этого заболевания?

- В Литве. В городе Каунасе. Первая была женщина средних лет. Как оказалось, что она была за пределами Литвы и имела контакт с больным. Возможно, она даже предположить не могла, что ее знакомый болен корью. Кстати, женщина не была вакцинирована.

- Сколько людей сегодня в странах ЕС больны? Есть статистика?

- Пока точной статистики нет. Но могу сказать, что в прошлом году в странах Европы было отмечено более 14 000 случаев заболевания корью. Это в прошлом году! Кстати, в 2017 году больных в ЕС было на пять процентов меньше, чем в 2018. Как видите, есть тенденция к развитию этого заболевания. И это плохо.

- Какие осложнения можно получить после заболевания кори?

- Хороший вопрос! Осложнения могут перейти на легкие, среднее ухо. Человек может потерять слух! А если есть хронические заболевания, то и летальный исход возможен. Я не пугаю! Я советую позаботиться о себе. Наступает время отпусков, и я советую тем, кто собирается путешествовать и не привит – сделать вакцинацию. Этим вы обезопасите себя и своих близких. Здоровье – самое ценное в жизни! Будьте здоровы!

- Благодарю за интервью.