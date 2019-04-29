500 евро сняли с производства

Европейский центральный банк объявил об изъятии из обращения банкнот в 500 евро. Всего на территории Евросоюза этот номинал составляет пятую часть наличной валюты, а в суммарном выражении это более 260 млрд евро.



500 евро - это практически самая дорогая банкнота в мире. Дороже лишь 1000 швейцарских франков и 10 000 брунейских долларов. Ввиду своего высокого номинала 500 евро была привлекательна для незаконных или серых операций. Поэтому страны ЕС ещё в 2016 году приняли решение избавиться от неё, оставив лишь более мелкие купюры в наличном обращении. До сих пор эту купюру печатали по специальному разрешению лишь Австрия и Германия. Но и они теперь остановили станки.



При этом приниматься в обращение 500 евро будет без ограничения времени, только попав в банк, она его больше уже не покинет. Таким образом будут изъяты из обихода все 521 млн банкнот. Никаких шоковых терапий, авралов и очередей. Просто планомерно 500 евро исчезнут. Разве что нумизматы оставят себе на память по бумажке, которые в будущем могут значительно вырасти в цене.



