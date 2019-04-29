На аукционе в британском графстве Уилтшир за 98 тысяч долларов продали серебряную фляжку для бренди, которую незадолго до трагического крушения "Титаника" передали одному из пассажиров первого класса.

Согласно последней информации, торги проводил аукционный дом Henry Aldridge and Son. Оказалось, что пассажирка "Титаника" Хелен Черчилль Кэнди вручила емкость своему другу Эдварду Кенту, когда лайнер шел ко дну, и заявила, что у него больше шансов выжить.

Как уточняет вещательная корпорация Би-би-си, женщина ошиблась – ей удалось спастись, а вот мужчина погиб. Деформированную фляжку нашли вместе с телом Кента. Впоследствии ее вернули семье Черчилль Кэнди.