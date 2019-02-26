Подразделения армии Украины устроили бой с «правосеками» в Луганской области

Подразделения 54-й бригады украинской армии устроили бой с представителями запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» на подконтрольной киевским властям территории Луганской области. Детали инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, раскрыли в Народной милиции ЛНР.

Как рассказал спикер ведомства Андрей Марочко, «правосеки» атаковали позиции военных из минометов. Подразделения бригады ударили в ответ из артиллерии, завязалась активная перестрелка. Результатом боестолкновения стало разрушение жилого дома, хозяйственной постройки и уничтожение автомашины, процитировало Марочко агентство «Новороссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине объяснили подрыв боевого духа армии страны, воюющей с ополченцами Донбасса. По данному вопросу высказались в Верховной Раде.