Подразделения армии Украины устроили бой с «правосеками» в Луганской области
26 февраля 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Подразделения 54-й бригады украинской армии устроили бой с представителями запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» на подконтрольной киевским властям территории Луганской области. Детали инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, раскрыли в Народной милиции ЛНР.
Как рассказал спикер ведомства Андрей Марочко, «правосеки» атаковали позиции военных из минометов. Подразделения бригады ударили в ответ из артиллерии, завязалась активная перестрелка. Результатом боестолкновения стало разрушение жилого дома, хозяйственной постройки и уничтожение автомашины, процитировало Марочко агентство «Новороссия».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине объяснили подрыв боевого духа армии страны, воюющей с ополченцами Донбасса. По данному вопросу высказались в Верховной Раде.