Боевой дух Вооруженных сил Украины, противостоящих самопровозглашенным республикам Донбасса, полностью подорван. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал Андрей Билецкий, депутат парламента соседнего государства.

По словам представителя Верховной Рады, которого процитировал сайт «ПолитНавигатор», в ВСУ наблюдается «огромный недобор». Кроме того, как отметил Билецкий, в настоящее время в армии чрезвычайно мало людей, готовых воевать. Собеседник СМИ полагает, что дух ВСУ полностью подорван «историями» с Минском-1 и Минском-2. Данные названия закрепились за соглашениями о перемирии в Донбассе, заключенными в столице Белоруссии в сентябре 2014-го и феврале 2015 годов соответственно.

Ранее в понедельник сообщалось, что под Донецком произошло покушение на одного из командиров ДНР. В интернете опубликовано видео, снятое на месте происшествия.