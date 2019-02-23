Приток украинских мигрантов в Россию сократился

Украина утратила позицию лидера в списке миграционных доноров России. Теперь первые места по количеству мигрантов, въехавших на территорию РФ, занимают Таджикистан и Казахстан.

В 2018 году на территорию Российской Федерации въехали 31 тысяча граждан Таджикистана, а также 26,5 тысячи граждан Казахстана. Украинских мигрантов в прошлом году оказалось всего 14,8 тысячи человек, что в три с лишним раза меньше, чем в предыдущем 2017 году.

В целом в Россию стало въезжать меньше мигрантов из других стран. В частности, за 2018 год миграционный прирост населения РФ сократился на 87 тысяч человек, сообщает Росстат.