Сотни «желтых жилетов» снова вышли на Елисейские поля

В субботу, 23 февраля, на Елисейские поля в Париже вышло несколько сотен протестующих в желтых жилетах. Они несут плакаты в поддержку референдума гражданской инициативы и скандируют «Макрона в отставку!»

Протестующие собрались на Елисейских полях и направились в сторону площади Трокадеро. Сегодняшняя акция протеста проходит спокойно. Полицейские контролируют происходящее, но «желтые жилеты» не стремятся вступать в стычки со стражами правопорядка.

Движение «желтых жилетов» стихийно возникло во Франции в ноябре прошлого года. Французские водители возмутились намерениям властей поднять цены на бензин и дизельное топливо, сообщают «Известия».