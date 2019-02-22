Аваков рассказал о готовящейся против него провокации

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация, призванная дискредитировать работу украинской полиции по обеспечению честных выборов президента страны.

На его счета из непонятных источников будет переведена внушительная сумма в иностранной валюте. Затем «определенные структуры», занимающиеся подготовкой провокации, представят эту транзакцию в качестве оплаты за прикрытие фальсификации в пользу определенного кандидата, раскрыл Аваков детали предстоящей провокации в своем фейсбуке.

«Для полноты эффекта деньги могут быть российского происхождения», - написал Аваков, намекнув, таким образом, какие именно «определенные структуры» осуществляют план по дискредитации главы МВД Украины, сообщает «МК».