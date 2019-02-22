США готовят провокацию в Венесуэле, заявила Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вместе с НАТО под видом гуманитарной помощи готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции и стягивают у границы войска и технику.

«На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация. Это подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем. Оно чревато столкновениями сторонников и противников, что сформирует удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро», - заявила Мария Захарова.

Вашингтон готовит провокацию по всем правилам военной науки: к границе с Венесуэлой стягивают спецназ и военную технику, подчеркнула российский дипломат. Доставка оружия в Венесуэлу произойдет в начале марта, приводит ее слова РИА Новости.