ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по поводу инцидента в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека оставил без удовлетворения повторный запрос Киева по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщили сегодня в Министерстве юстиции РФ.

В запросе украинской стороны по этому делу содержался призыв принять обеспечительные меры в отношении задержанных кораблей ВМС Украины. Украинская сторона также попыталась оспорить качество медицинской помощи, оказанной трем раненым при задержании украинским морякам, и потребовала для них специализированную медпомощь.

Однако ЕСПЧ, рассмотрев запрос по существу, пришел к выводу, что никаких новых аргументов в защиту своих доводов украинская сторона не представила, и нынешний запрос является повторением предыдущего, на который по запросу европейских судей представители российской стороны уже дали исчерпывающие ответы.

«Заключение ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе является, скорее, исключением из предыдущих практик: обычно европейские инстанции принимают решения в пользу Украины. Предполагаю, что в Европейском суде начинают наконец осознавать правду о провокациях Украины в адрес России», - приводит комментарий сенатора Сергея Цекова RT.