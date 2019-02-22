Почему Нетаньяху отложил встречу с Путиным?

Ситуация для премьер-министра Израиля Нетаньяху уже далеко не радужная. Есть мнение, что он дорабатывает последний год на этом посту. У населения Израиля давно назревает недовольство, причинами которого стали неблагополучные социальные факторы – рост цен, диктатура религиозных фракций, отток молодежи за рубеж.



Масла в огонь подливают и многочисленные коррупционные скандалы, в которые втянуты сам премьер и его супруга. Весь набор этих негативных нюансов может повлиять на решение избирателей, которые вполне резонно могут посчитать, что десятилетний срок в должности премьера для Нетаньяху уже идет не на пользу государству.



Конечно, сам Нетаньяху не может не понимать этого. Поэтому он отложил встречу с Путиным, где должен был обсудить вопросы по Ирану, Сирии, ХАМАСу и «Хезболле». Исход этих переговоров может ударить по без того невысокому рейтингу главы Израиля. Зато уже наступил крайний срок для составления партийных выборных списков. Это стало основной причиной изменения планов премьера Израиля.



Нетаньяху старается остаться на политической арене и делает всё, чтобы выжить как политическая фигура. Для этого он уже пытался создать политический союз из религиозных и правых партий, что привело к объединению выборного списка партий «Еврейский дом» и «Еврейская мощь».