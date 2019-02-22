Лукашенко: Белоруссия и РФ всегда будут вместе, несмотря на разногласия

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал в пятницу важное заявление. По словам политика, Белоруссия и союзная ей Россия всегда будут вместе, невзирая на споры, которые иногда возникают.

Об этом Лукашенко заявил 22 февраля в ходе встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии. Глава Белоруссии подчеркнул, что Россия является основным союзником страны, поэтому два государства всегда будут вместе, какие бы проблемы ни возникали, передает ТАСС.

Одним из разногласий между странами являлась ситуация, при которой белорусские военнослужащие, которые учились в России, приравнивались к иностранным специалистам. Особенно сложно было в момент создания Военной академии Белоруссии, однако впоследствии все противоречия были улажены, заметил Александр Лукашенко.