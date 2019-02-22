На Украине озвучили план прекращения гражданской войны в Донбассе за 100 дней

Гражданскую войну на территории Донбасса можно остановить за 100 дней. Такой точки зрения придерживается Александр Вилкул, украинский политик, претендующий на пост президента бывшей советской республики.

Как пишет «Газета.Ru», мирный план кандидата на грядущих выборах предполагает переброску в зону боевых действий миротворцев из «дружественных и нейтральных» государств. К ним Вилкул, в частности, отнес Швецию, Австрию и Белоруссию.

В соответствии с замыслом политика, после появления миротворческого контингента в Донбассе должны пройти выборы по украинским законам. Согласно плану Александра Вилкула, одновременно с объявлением итогов голосования должен быть полностью восстановлен контроль Киева над границей с Российской Федерацией.

Ранее в пятницу сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР обозначили причину активизации украинских силовиков, воюющих против Донбасса.