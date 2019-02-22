Венецианский карнавал: пианист-финансист из Лугано, ученик Раздолбая

На карнавале можно встретить кого угодно, и за минуту узнать о человеке всю его жизнь, его радость и драму. Маска помогает скрывать лицо, но открыть душу.

Эта пара привлекла меня безупречными костюмами и масками. Супруги Гринт приехали в Венецию из Лугано (Швейцария). Он – итальянец, она – бразильянка. Он финансовый консультант, она – косметолог.

- Мы участвуем в карнавале второй раз. Костюмы взяли на прокат в театральном агентстве в Милане, заплатили 200 евро. В Венеции цены раза в 2-3 выше, - говорит Леонардо Гринт.

- В прошлом году мы брали костюмы в аренду во Флоренции, они были дороже, но и красивее, - говорит Присцилла.

- А в России вы когда-нибудь бывали?

- Нет, но у меня в России много друзей. К тому же моим педагогом по фортепиано был известный пианист из России Лазарь Берман. Я очень люблю российских композиторов: Чайковский, Стравинский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, я всех их в свое время исполнял.

- Вы финансист или пианист?

- Я отдал карьере пианиста 30 лет, но творческая работа не позволила содержать семью, и я занялся финансами.









Вот как бывает, Леонардо учил музыке тот самый Лазарь Берман, заслуженный артист РСФСР, которому много лет запрещали выезжать из СССР, хотя его концерты имели огромный успех за границей. В конце концов Берман уехал из страны, получил итальянское гражданство, преподавал в Высшей школе Веймара, выступал со своим сыном-скрипачом Павлом Берманом. Лазарь и Павел Берманы стали прототипами романа Павла Санаева “Хроники Раздолбая”.

В феврале 2005 года Лазаря Наумовича не стало, ему было 74 года, он похоронен во Флоренции.