Порошенко приглашает западные войска на Украину

Лидеры Польши, Литвы и Украины 22 февраля в ходе совещания обсудят общие проекты в области военной обороны. Трехсторонняя встреча глав государств состоится после того, как вступят в силу поправки в Конституцию Украины, которые закрепят курс страны на вступление в ряды ЕС и НАТО.



Анджей Дуда, Дали Грибаускайте и Петр Порошенко встречаются в польском городе Люблин, в котором разместилась литовско-польско-украинская бригада. Дуда с Грибаускайте рассмотрят вопросы о создании двустороннего Совмина обороны, а также обсудят объединение сил в пределах НАТО и обмен сведениями по мониторингу воздушного пространства двух государств.



Незадолго до того, как Порошенко посетил Польшу, обрели юридическую силу поправки в Конституцию, которые были приняты Верховной Радой. Их суть заключается в определении нового внешнеполитического курса Украины, направленного на вступление страны в Евросоюз и НАТО. Президент Украины П. Порошенко, который выступил инициатором данных изменений Конституции, отметил, что эти поправки стали публичным обязательством в 2023 году на подачу заявки на вступление в ЕС и в НАТО.



По мнению экспертов для того, чтобы Украина смогла реализовать данные заявки, ей нужно прекратить военную операцию в Донбассе. Вопрос о том, каким образом будет это сделано, остается еще открытым, и его решение будет зависеть от итогов будущих выборов президента.



Направляясь в Польшу, Порошенко предложил Верховной Раде рассмотреть и утвердить план допуска на Украину военных подразделений из других стран с оружием и техническими средствами, чтобы они приняли участие в совместных военных учениях. В сопроводительной записке к проекту закона говорится о том, что план преследует цель обеспечить постоянную поддержку на необходимом уровне обороноспособности страны, боеготовность ВС Украины и прочих армейских подразделений.



