Венесуэла закрывает морскую границу

Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес. Мадуро считает, что в США могли отравить гуманитарную помощь

"Данные меры приняты и будут действовать до тех пор, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его", - сказала Родригес на пресс-конференции, цитирует РИА Новости.

По ее словам, в отношении Кюрасао меры имеют неопределенный характер. Остров является одним из центров сбора гуманитарной помощи, которую правительство Николаса Мадуро не хочет пускать в страну.

Напомним, как ранее сообщали АН, президент Венесуэлы (со ссылкой на личные источники в Колумбии) накануне заявил, что гуманитарная помощь, отправленная США, может быть отравлена.