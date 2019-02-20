В Киеве озвучили причины неспособности армии Украины пойти в наступление на РФ

Вооруженные силы Украины неспособны на проведение наступательной операции против Российской Федерации. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Игорь Смешко, являющийся главой Комитета по вопросам разведки при президенте соседнего государства.

Как констатировал Смешко, несмотря на уверения политических деятелей, украинская армия по-прежнему почти на 100% оснащена военной техникой, оставшейся от СССР. То оружие, которое имеется у ВСУ, не позволяет думать о наступлении против России, обладающей самой большой армией в Европе и вторым по величине ядерным арсеналом на планете, отметил собеседник СМИ. Кроме того, Игорь Смешко полагает, что организовать агрессию против РФ Украине не даст Запад, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Михаил Басараб назвал единственный способ отторжения Крыма от России.