Криминальный талант родителей бывшего премьера Италии

Родителей Маттео Ренци, экс-премьер-министра Италии, взяли под домашний арест. Предпринимателям Тициано Ренци и Лауре Боволи предъявлены обвинения в мошенничестве и намеренном доведении до банкротства своих компаний. Ордер на арест отца и матери бывшего премьер-министра выписала судья предварительного следствия Анжела Фантеки. По ее словам, супруги Ренци «много лет успешно прибегали к преступным схемам ведения бизнеса и велика вероятность повторения преступления». Суд счет необходимым прибегнуть к мере пресечения “домашний арест” - довольно мягкой в их случае, учитывают и почтенный возраст синьоров – им почти 70 лет. Хотя в Италии 70 – еще не старость.

В это время 18 февраля Маттео Ренци собирался презентовать свою восьмую книгу “Другой путь”, но творческие планы пришлось временно свернуть и он вернулся во Флоренцию.

“Это абсурдно, но я не кричу про заговор” - заявил Ренци об аресте родителей:

«История моих родителей полностью затмила все, что произошло в мире политики, просто прочитайте сегодняшние газеты, это сплошные медиа-шедевры. Все граждане равны перед законом. Мои родители, как и все, имеют право на справедливое судебное разбирательство… Я прошу, чтобы судебные процессы проводились в залах суда, а не в Интернете, на страницах газет или площадях».

Говоря о страданиях своих родителей, Ренци не забывает пиарить и свою книгу: “Через пять лет, через десять лет, когда вернется спокойствие, и вы сможете спокойно проанализировать, что произошло и многие будут удивлены. Кто прочитает книгу «Другой путь», поймёт, что я имею ввиду”.

«На данный момент, - продолжает Ренци, - остается только одно: сохранять спокойствие, знать, что время всё расставит на свои места. Италия - великая страна, и я верю в неё... Они не заставят меня говорить плохо об Италии, им не удастся заставить меня говорить плохо о судьях.»

У Маттео Ренци есть брат и две сестры, на четверых у них десять детей. И Ренци рвет на голове волосы: “Я никогда не думал, что заставлю моих родителей так страдать. Из-за моей гражданской позиции. Почему это случилось не со мной, а с моей семьей!"

Маттео Ренци по образованию юрист, и его истерика выглядит беспомощно. Ему лично ничего не угрожает, его в Италии никто не претесняет за политическую деятельность, не смотря на то, что итальянцы плюют в телевизор, благодаря Ренци за его реформы. Его рейтинг сегодня ниже плинтуса, Маттео – больше не лидер. Возможно, ему стоит задуматься о карьере телеведущего.

Для судьи Анжелы Фантеки, реальность совсем иная. Просьба об аресте четы Ренци прокуратуры по расследованию датирована 26 октября 2018 года: за день до того, как прокурор Кунео потребовал предъявить обвинение Лауре Боволи (матери бывшего экс-премьера), обвиняемой в мошенническом банкротстве кооператива Direkta srl. При расследовании счетов последней следователи из Пьемонта обнаружили, что некоторые предприятия переплетаются с компаниями, связанными с Ренци, включая Delivery Service и, прежде всего, Eventi 6, по которому флорентийские магистраты уже ведут дела. Это начало комплексного расследования, которое перешло во Флоренцию и включает в себя управление другими компаниями, Europe Service и, прежде всего, компанией Marmodiv, банкротство которой прокуроры запросили 4 сентября 2018 года. После обысков 31 января 2019 года прокуратура тосканской столицы заказала окончательную техническую консультацию эксперта по Мармодиву. Последнее не мелочь: это уже не закрытая ситуация, а абсолютно готовая. И это определило выбор следственного судьи выбрать домашний арест через четыре месяца после запроса прокурора (заявление было представлено 26 октября 2018, подписано 13 февраля 2019).

В постановлении судьи Фантеки это решение объясняется очень подробно: «Существует конкретная и существующая опасность того, что подозреваемые продолжат совершать преступления того же рода и что выявленные факты - не случайны и являются частью единого преступного плана, реализуемого в течение длительного времени, причем вполне профессионально”.

Синьору Ренци и его супруге вменяют в вину доведение до банкротства нескольких принадлежащих им компаний и выписывание фиктивных счетов за услуги, которые не были оказаны. За долгие годы чета Ренци задолжала государству миллионы евро налогов, и оставила сотни своих наемных работников без пенсии.

Не был ли достаточным запрет на предпринимательскую деятельность? Судья Фантеки объясняет, что в противном случае, супруги Ренци имели бы свободу действовать более изощренно, через подставных лиц, скрыть доказательства, замести следы, и это привело бы к более тяжелым последствиям.

Расследование в отношении коммерческой деятельности родителей Ренци идет с 2010 года и возбуждается уже не в первый раз. И всякий раз Ренци-старший изобретает новые запутанные «бизнес-схемы».