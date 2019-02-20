Ренци позвонил Путину, чтобы тот внес правку в статью о нем

Новая книга экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци называется “Другой путь” с подзаголовком: “Идеи для завтрашней Италии”. В предисловии Ренци предлагает создать парламентскую комиссию по расследованию «поддельных новостей», так называемых фейков. Между тем, кампания по продвижению книги была массовой, особенно в газетах.

В десяти изданиях вышло десять разных выдержек из книги, каждая из которых была выбрана в соответствии с идеологией. Например, католический Avvenire предоставил отрывок, в котором Ренци говорит о своей католической вере и о своей скорби из-за того, что он недостаточно продвинул тему «иудейско-христианских корней Европы». Il Giornale опубликовал отрывок, в котором Ренци критикует трудовые нормы, требуемые нынешним правительством и которые не нравятся предпринимателям, в Fatto Quotidianо (ежедневной газете “Факт”) дан отрывок, в котором Ренци говорит о гипотезе заговора против него в связи с делом Consip (акционерное общество Министерства экономики и финансов). The New York Times выбрало фрагмент, где Ренци рассказывает о том, что он позвонил Владимиру Путину и попросил его исправить статью, опубликованную на сайте Russia Today.

Всего у 44-летнего политика – восемь книг. Предыдущая вышла в 2017м и называется “Вперед. Потому что Италия не останавливается”.

В новой книге Ренци много говорит о себе, но скупо и смутно о том, что он намерен делать в будущем. Он считает, что его телевизионный опыт в документальном мини-сериале «Флоренция на мой взгляд» увенчался успехом, несмотря на низкие рейтинги и критику. Политик признается, что получил удовольствие, знакомя зрителей со своим родным городом, и объявил: «В соответствии с обязательствами перед парламентом я хочу продолжать рассказывать о красоте по телевидению, и в ближайшие несколько лет я посвящу себя двум новым сериалам: о волонтерстве, ассоциациях и третьем секторе ".