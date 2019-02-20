Видео «охоты» вертолетов ВКС России на боевиков в Сирии выложил военный летчик

Ракетные удары вертолетов ВКС России по технике и объектам сирийских боевиков сняли на видео. Данный ролик некоторое время назад появился в интернете.

Как пишет сетевое издание «Русская весна», кадры «охоты» на бандитов выложил военный летчик, ведущий блог в социальной сети Instagram. На видео, обнародованном пилотом, запечатлена боевая работа Ка-52 и Ми-35.

Россия проводит антитеррористическую операцию на территории Сирии с осени 2015 года. Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Лавров, возглавляющий МИД РФ, высказался по поводу ситуации, возникшей вокруг лагеря беженцев Рукбан, который находится в сирийской провинции Хомс. По словам Лаврова, позиция Москвы и Дамаска заключается в том, что беженцы должны покинуть лагерь. Проведению операции по выводу людей мешают американские военные и боевики, отметил министр.