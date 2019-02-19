Премьер Латвии: правительству не следует участвовать в шествии легионеров SS

Премьер–министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что членам его правительства не следует участвовать в посвященных памяти легионеров WaffenSS мероприятиях, которые проходят 16 марта в центре Риги.

Премьер–министр отметил, что в Латвии такое мероприятие – «хорошо укоренившаяся традиция». Но, членам его правительства не следует принимать участие в том, что происходит ежегодно около памятника Свободы. Если кто-то хочет помянуть солдат Латвии, то для этого существует другая дата – День Лачплесиса (мифологического героя Латвии) 11 ноября.

Г-н Кариньш признался, что сам является внуком легионера и понимает «истинное происхождение 16 марта». Но, премьер – министр уверен, что шумиха вокруг неофициальных шествий в центре Риги 16 марта, не способствует улучшению имиджа страны.

Причиной такого мнения является «распространение дезинформации». «Наш рассказ не может одолеть распространителей лжи», - сказал г-н Кариньш.

Латвийский ТВ канал ЛНТ проводил в прошлом году опрос жителей страны на тему шествия легионеров SS. 46% участвовавших в исследовании жителей государства заявили, что в 2019 году риск провокаций в этот день велик. Не всем жителям Латвии «по душе» этот праздник. Каждый год, 16 марта, полиция Латвии работает в усиленном режиме: происходят провокации, бывают и задержанные.