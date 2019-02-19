Захарова ответила на слова Порошенко об отказе США от контактов с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко об отмене контактов между США и РФ после «акта агрессии в Керченском проливе». Власти США отменили все встречи с РФ, заявил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в телеэфире, что во время встречи на конференции по безопасности в Мюнхене с вице-президентом США Майком Пенсом последний сообщил ему об отмене американским руководством всех встреч с представителями российской стороны в связи с «актом российской агрессии в Керченском проливе».

«Вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс? Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались», - написала Мария Захарова в своем фейсбуке.