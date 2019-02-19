Появилась информация о причине смерти Карла Лагерфельда

В зарубежной прессе появилась информация о причине смерти всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда. Звезда мира моды скончался в ночь с понедельника на вторник в больнице.

«Карла Лагерфельда доставили в отделение скорой помощи франко-американской больницы в Нейи-сюр-Сен в понедельник, 18 февраля. Ночью он скончался из-за рака поджелудочной железы», - сообщил французский журнал Public.

Маэстро чувствовал себя плохо на протяжении последних нескольких недель. В частности, 22 января он не смог выйти на подиум в конце своего показа, как делал это всегда. Тогда зрителям было объявлено, что «маэстро очень устал». Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет.