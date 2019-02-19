Политтехнологу американских президентов Полу Манафорту грозит смерть в тюрьме

Политтехнолог многих американских президентов и одного украинского Пол Манафорт может закончить свою жизнь в тюрьме. Спецпрокурор Роберт Мюллер настаивает на жёстком наказании - от 19 до 24,5 лет тюрьмы и многомиллионном штрафе до 24 млн долларов.



Основное обвинение Манафорта - увод от налогов 6 млн долларов и получение обманным путём кредита у банков на 25 млн долларов. Финансовые преступления, особенно уклонение от налогов, особенно жёстко караются в США, не взирая на лица. Прокурор подчёркивает, что Манафорт был успешным и состоятельными человеком, не нуждавшимся в деньгах, и совершал эти преступления не под давлением обстоятельств.



Присяжным заседателям прокурор демонстрирует аттрибуты роскошной жизни Манафорта, раздражая их мелкими деталями. А политические оппоненты Трампа потирают руки, найдя через Манафорта связь Трампа с Россией. Мол, Манафорт обсуждал с гражданином России Константином Килимником предвыборные рейтинги Трампа, хотя эти рейтинги периодически печатаются в СМИ.



13 марта в Вашингтоне судья вынесет приговор Полу Манафорту. Президент США Дональд Трамп может помиловать своего бывшего соратника или оставить приговор в силе.



