Новые атаки Украины против Донбасса неизбежны. Соответствующей точки зрения придерживается бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, ставший собеседником российских журналистов.

В понедельник в центре Донецка произошла серия взрывов. В армии самопровозглашенной ДНР заявили, что к инциденту причастны киевские диверсанты.

По мнению Вадима Колесниченко, процитированного изданием ФАН, подобные атаки будут продолжаться, так как Петру Порошенко выгодна эскалация напряженности в Донбассе. Согласно замыслу действующего президента Украины, военные провокации могут послужить поводом для отмены предстоящих выборов главы государства. Также с помощью обострения ситуации Порошенко рассчитывает поднять свой рейтинг, полагает Колесниченко.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме придумали средство прекращения агрессии Киева против ДНР и ЛНР.