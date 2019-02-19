В Госдуме придумали средство прекращения военной агрессии Киева против ДНР и ЛНР

Российская Федерация способна остановить военную агрессию Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР дипломатическими методами. Такой точки зрения придерживается Геннадий Зюганов, депутат Госдумы.

Парламентарий напомнил, что после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в республики пришел мир. По словам Зюганова, процитированного «ПолитНавигатором», России нужно поступить аналогичным образом и в отношении Донецка и Луганска.

Представитель Госдумы добавил, что власть в Киеве в настоящее время находится в руках американских спецслужб и «олигархов в лице Порошенко». Руководство бывшей советской республики не может предложить ничего, «кроме войны, пьянки и воровства», полагает Геннадий Зюганов.

Ранее во вторник сообщалось, что военные корреспонденты ЛНР зафиксировали на видео обстрел позиций ополченцев со стороны украинских силовиков.