Восемь детей погибли в лагере беженцев «Рукбан», который находится в зоне контроля американской стороны. С таким заявлением выступил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

Громкое заявление позвучало с публичной площадки в Женеве. Андрей Махечич выступал с докладом об итогах второго гуманитарного конвоя в лагерь «Рукбан». Помощь была доставлена накануне. АН об этом уже сообщал ранее.

Ситуацию в лагере сирийских беженцев «Рукбан» ранее уже называли катастрофической. Андрей Махечич подтвердил эти сообщения.

«По свидетельствам участников гуманитарной миссии ООН, в лагере отсутствует даже базовое медицинское обслуживание, женщины, дети и инвалиды не имеют никакой поддержки», — сказал представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как раз в этом заявлении он и сообщил о погибших в лагере беженцев детях: «В итоге только за последний месяц в лагере погибли по крайней мере восемь маленьких детей».