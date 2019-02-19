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Ромео и Джульета. Мужчина, укушенный змеей покусал жену, чтобы умереть вместе

19 февраля 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ромео и Джульета. Мужчина, укушенный змеей покусал жену, чтобы умереть вместе

Судьбу шекспировских «Ромео и Джульетты» решили повторить супруги из Северной Индии. Вот только разлучить влюбленных могла не непримиримая вражда кланов, а укус ядовитой змеи и собственная глупость.

Шанкар Рай спал в своем доме, когда ядовитая змея укусила мужчину. Вместо того, чтобы сразу же обратиться к врачам, он решил, что не хочет умирать в одиночестве. «Моё последнее желание – умереть вместе с тобой», - сказал он своей жене, и та согласилась выполнить его просьбу. Тогда «Ромео» покусал супругу за запястье, чтобы яд убил их обоих, пишет «Gulf News».

Когда соседи обнаружили пару в бессознательном состоянии, они не стали никого кусать, а отвезли супругов в больницу. К сожалению, «Ромео» спасти не удалось, а вот «Джульетта» выжила. Позже она рассказала: «Он сказал мне, что слишком сильно любит меня и хочет умереть вместе, прежде чем схватить мое запястье и вонзить в него зубы. Я позволил ему сделать это». теперь она, скорее всего, рада, что шекспировский сюжет воплотился в жизнь не полностью.

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