Жители Венесуэлы получат 300 тонн гуманитарной помощи из России. Соответствующую информацию в минувший понедельник, 18 февраля, предоставил действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы в рамках встречи с учеными подчеркнул, что Россия в среду, 20 февраля, доставит в Каракас 300 тонн гуманитарных грузов.