На Украине посчитали доходы всех кандидатов в президенты

На Украине выяснили, кто из кандидатов на пост главы государства зарабатывает больше всех, а кто – меньше всех. Соответствующий рейтинг был составлен на основании деклараций о доходах кандидатов. Украинский политолог уверен в намерении Порошенко сбежать из страны

Самым богатым кандидатом на пост президента Украины ожидаемо оказался действующий президент Петр Порошенко, нарушивший обещание продать свои бизнес-активы. Доходы ему удалось сохранить, передав свой бизнес в доверительное управление.

Руководитель подкомитета Верховной рады Юрий Деревянко занял вторую строчку. Его капиталы, согласно поданной в ЦИК Украины декларации, равняются 404,5 миллиона гривен. На третьем месте расположился Сергей Тарута, владеющий футбольным клубом «Металлург».

Почти самой бедной из всех 44 кандидатов в президенты Украины оказалась Юлия Тимошенко. Она работает в управлении делами Верховной рады, получает зарплату в 200 тысяч гривен, и это все ее доходы. А самый-самый бедный кандидат, как выяснилось – бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, владеющий совместно с супругой тремя квартирами и не имеющий никаких сбережений, сообщает «МК».