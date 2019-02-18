Пушков прокомментировал фразу Меркель о Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Украине, озвученную ею в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе своего выступления Ангела Меркель неоднократно обращалась к находившемуся в зале украинскому президенту Петру Порошенко, а также высказала мнение, что Украина должна остаться транзитером российского газа. Но больше всего Алексея Пушкова возмутила ее фраза «Я – на стороне Порошенко!»

«Я – на стороне Порошенко», - эта беспрецедентная по откровенности фраза Меркель снимает всякие сомнения по поводу нынешней и будущей роли Германии в российско-украинском кризисе. Заявление Меркель подтверждает: никакого давления на Киев по Минску-2 Берлин оказывать не намерен», - отметил сенатор в своем твиттере.