В Госдуме оценили планы США выделить Украине 700 млн долларов

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник оценил намерение властей Соединенных Штатов Америки выделить Украине почти 700 миллионов долларов.

Депутат предположил, что США, согласно определенным договоренностям, оказывают поддержку действующему украинскому лидеру Петру Порошенко на выборах, декларируя это в качестве финансовой помощи Украине.

В беседе с RT Чепа уточнил, что глава Штатов Дональд Трамп определяет в вопросах внешней политики далеко не все, поскольку Конгресс выступает против многих решений президента. В Госдуме не исключают, что решение о выделении 700 миллионов долларов может быть популистским шагом, поскольку Америка и Европа ранее многое обещали Киеву.