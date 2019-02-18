Три взрыва прогремели в центре Донецка

Сразу три взрыва прогремели в понедельник, 18 февраля, в центре Донецка. В квартале, где случилось происшествие, располагается резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что два взрыва были зафиксированы неподалеку от гостиницы, где в настоящий момент живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а еще один произошел на пустыре, который расположен рядом.