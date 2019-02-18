Британия намерена нарастить военное присутствие в Арктике из-за РФ

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что вооруженные силы страны намерены нарастить свое присутствие на территории Арктики, чтобы "защитить" северный фланг НАТО от России.

Министр сделал соответствующее заявление в рамках своего визита в подразделение британской морской пехоты на базе, расположенной в Норвегии. Как уточняет издание Telegraph , в ходе новой программы, которая рассчитана на десять лет, около тысячи морпехов ежегодно будут принимать участие в тренировочных мероприятиях с норвежскими военнослужащими. Это позволит образовать новое подразделение размером с бригаду.

Уильямсон подчеркнул, что Великобритания будет оставаться бдительной по отношению к новым вызовам со стороны других государств.