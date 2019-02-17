В Новой Зеландии кот навострился воровать соседские газеты

В городе Уэйниомата новозеландский кот по кличке Макс наловчился воровать газеты в соседском доме и приносить их своим хозяевам. Видео с питомцем опубликовала в Facebook Джейд Джефферис.

Сначала Джейд никак не могла понять, откуда на ее пороге берутся газеты, ведь она не оформляла подписку на прессу. Свет на таинственное появление почты помогли пролить мелкие дырочки в бумаге, похожие на следы зубов.

Подозрения новозеландки подтвердились, когда однажды сын котовладелицы подозвал ее к окну: их взорам предстал пушистый домашний любимец, несший хозяевам газету, которую "позаимствовал" у соседей Джефферисов.