СМИ стало известно о состоянии Сергея Скрипаля

Состояние здоровья бывшего офицера Главного разведывательного Управления Сергея Скрипаля ухудшилось. Об этом сегодня сообщило издание Times со ссылкой на источники в британской разведке. На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

По словам собеседника издания, Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. При этом отмечается, что медики не могут спрогнозировать дальнейшее влияние отравившего полковника вещества на его организм.

Врачи опасаются, что 67-летний мужчина вряд ли когда-нибудь полностью оправится от последствий химической атаки. Предположительно, вещество распадется и выйдет из организма, однако произойдет это не скоро.