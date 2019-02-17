Почему китайский министр не подал руку Чубайсу?

На саммите "Евразийские технологии-2019" в Санкт-Петербурге министр по развитию высоких технологий КНР Джиан Минг отказался подавать руку главе Роснано Анатолию Чубайсу.



Как рассказал на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, эта история не попала в СМИ, но в кулуарах журналисты обсуждали инцидент. Свой демарш Джиан Минг объяснил тем, что в Китае знакомы с новейшей историей России, и у него на родине такие люди как Анатолий Чубайс носят лагерную робу, а не выступают на саммитах.



Поэтому китайский министр, согласно своим моральным взглядам, отказался подавать руку тому, чьи богатство и власть весьма сомнительного происхождения. Чубайс, по словам Караулова, отказался от комментариев, и в дальнейшей работе саммита принимали участие уже его заместители.





