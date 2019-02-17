На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

В британском городе Солсбери неизвестные повесили огромный российский триколор на строительных лесах, установленных на одном из корпусов знаменитого готического собора Девы Марии.

Российский флаг на Солсберийском соборе заметили местные жители рано утром 17 февраля. «Я проходил мимо собора приблизительно в 6.30 утра, когда возвращался с работы. Думаю, я мог видеть человека, который повесил флаг», - рассказал один из местных жителей.

Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен негативно отреагировал на это событие: «Какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, произошедшие в Солсбери в прошлом году», - возмутился он.

Около девяти часов утра сотрудники собора поднялись на строительные леса и сняли оттуда российский флаг, сообщила местная радиостанция Spire FM.