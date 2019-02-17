Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ответственно заявил, что уверен в «прекрасных результатах» на предстоящих выборах президента, которые пройдут на Украине уже через несколько недель.

«Как президент своей страны, говорю ответственно: никто не знает, кто победит. Это является залогом и силой демократии. Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты», - заявил Порошенко.

Это заявление украинский лидер сделал в ходе панельной дискуссии, посвященной Восточной Европе на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает RT.