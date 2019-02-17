«Русский шпион» предстал перед судом в Латвии

Гражданин Латвии Олег Бурак был задержан Полицией безопасности в октябре 2018 года. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Некоторые подробности стали известны только сейчас, когда «русский шпион» предстал перед судом и данный факт получил огласку.

Кто такой Олег Бурак?

Сегодня он является обычным пенсионером (1956 год рождения). Во времена СССР Бурак служил в Афганистане. Полковник – лейтенант МВД в отставке. В Латвии Олег Бурак считался лучшим оружейным экспертом.

В октябре 2018 года был арестован Полицией безопасности и помещен в рижскую центральную тюрьму. Известно, что ему предъявляют статью «85», часть вторую уголовного кодекса Латвии. Данная статья гласит: «незаконный сбор информации, содержащей государственную тайну или выдача государственной тайны иностранному государству или иностранной организации напрямую или через посредничество другого лица». За шпионаж в Латвии существует наказание от трех до двадцати лет лишения свободы.

Полиция безопасности не разглашает нюансы расследования, но, из надежных источников, стало известно, что речь идет о шпионаже в пользу России. Спецслужбы информацию по данному делу не предоставляют.









Что ясно по данному делу сейчас?

Дело получило огласку благодаря партии Русский Союз Латвии. Вчера состоялся митинг у здания латвийского суда, где решается вопрос о мере пресечения Олегу Бураку.

Известно также, что Бурак делал пожертвования в пользу партии За ПЧЕЛ (ныне – Русский союз Латвии). По мнению «источника», он боролся с коррупцией в системе МВД. До ухода на пенсию Олег Бурак руководил отделом учета огнестрельного оружия информационного центра МВД страны. Отличался дерзким и прямолинейным характером. Более того, был оштрафован Центром государственного языка за несоответствующий нормам МВД уровень знания латышского языка.

Не зная материалы дела невозможно оценить, насколько обоснованы подозрения в шпионаже. Но, сейчас можно сказать точно, что решение суда – оставить под стражей!

Это уже не первый случай, когда Полиция безопасности страны задерживала и доводила до суда дела о шпионаже в пользу России: в августе 2018 года перед судом предстал владелец крестьянского хозяйства Юрий Стилве. В ходе следствия ПБ установила, что Стилве собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии. Следствие также установило, что Юрий Стилве был завербован офицером спецслужбы РФ на территории России. Свою вину Юрий Стилве признал и раскаялся.

Как будет развиваться события с «русским шпионом» Бураком – покажет время.