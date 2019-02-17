Жители Гаити сожгли флаг США и призвали Россию на помощь

Участники массовых акций протеста на Гаити сожгли американский флаг и призвали Москву, Каракас и Пекин на помощь. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в Порт-о-Пренсе.

Митингующие в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, обвиняют действующее правительство и президента республики Жовенеля Моиза в растрате средств и неспособности обеспечить население самым необходимым. Президент Моиз, а также бывший гаитянский лидер Мишель Мартелли объявлены «марионетками Вашингтона».

Участники митинга сожгли государственный флаг США, скандируя при этом: «Долой американцев! Да здравствует Путин!», и выступили с призывом к Москве, Каракасу и Пекину о помощи в разрешении гаитянского кризиса.

«Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США. С нас довольно американской оккупации! Мы так больше не можем!», - приводит РИА Новости заявление лидера протестующих по имени Бронсон.

Республика Гаити является одной из беднейших стран мира. Подавляющее большинство населения здесь живет за чертой бедности, 50% населения неграмотны, 60% - безработные. Массовые акции протеста начались здесь на прошлой неделе.