Ватикан лишил сана бывшего католического архиепископа Вашингтона

Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона 88-летнего Теодора Маккэррика виновным в педофилии, сообщила ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).

Маккэррика обвинили в нарушении библейской заповеди "Не прелюбодействуй" в отношении несовершеннолетних и взрослых. В результате он был лишен духовного сана, сообщает РИА Новости.

Данное решение утвердили 13 февраля, папа Римский Франциск подтвердил приговор, и теперь он не подлежит обжалованию: вердикт понтифика категорически не допускает апелляции.