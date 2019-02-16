Напомним, особенно активно против строительства газопровода выступает Украина, которая боится остаться без доходов от транзита российского газа. Ряд стран, в частности, Литва Латвия, Польша и США разделяют эту позицию, поскольку они продвигают свой сжиженный природный газ в Евросоюз.