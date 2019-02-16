МИД Австрии: решение по новым санкциям против РФ уже принято

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сделала в субботу, 16 февраля, важное заявление. По словам дипломата, решение о введении новых санкций в отношении России уже принято Евросоюзом.

Кнайсль подчеркнула, что намерение ввести очередные ограничения против Российской Федерации давно обсуждалось и в итоге было принято на соответствующем уровне, передает РИА "Новости"

Напомним, пойти на подобные меры ЕС решил после провокации неподалеку от Керченского пролива. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, после чего экипаж судов был задержан российской стороной. Многие страны осудили руководство РФ за это действие.